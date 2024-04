Der April ist bekannt für sein wechselhaftes Wetter - und auch die kommende Woche in Palma hält sich an diese Tradition. Die Bewohner und Besucher von Mallorcas Hauptstadt können eine Mischung aus Sonne, Wolken und Niederschlägen erwarten, wobei die Temperaturen angenehm mild bleiben.

Wochenaussicht: Was das Wetter in Palma für Sie bereithält

Am 20. April 2024, ein Samstag, startet die Woche mit gebrochenen Wolken und einer Höchsttemperatur von 19 Grad bei einem leichten Wind von 6 km/h. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 41% und der Luftdruck bei 1016 hPa. Der Tag beginnt früh um 5:04 Uhr mit dem Sonnenaufgang und endet um 18:31 Uhr mit dem Sonnenuntergang.

Der folgende Tag, der 21. April 2024, verspricht mit einem klaren Himmel und ebensolchen 19 Grad ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten. Wind und weitere Werte bleiben ähnlich, während die Sonne bereits um 5:02 Uhr auf- und um 18:32 Uhr untergehen wird.

Mit Beginn der neuen Woche am 22. April 2024, zeigt sich das Wetter von einer anderen Seite. Es wird mäßiger Regen erwartet bei kühleren 11 Grad Celsius. Windgeschwindigkeiten nehmen leicht zu auf 9 km/h und die Luftfeuchtigkeit steigt auf 52%. Das Thermometer erreicht vielleicht nicht die Höchstwerte der Vortage, aber es bleibt frühlingshaft.

Am 23. und 24. April 2024 bleibt das Niederschlagsthema bestehen, diesmal mit leichtem Regen und Temperaturen um die 12 bzw. 13 Grad. Die Wolken werden dichter, und der Luftdruck sinkt leicht, was typisch für leicht regnerische April-Tage ist.

Die Mitte der Woche markiert der 25. April 2024 mit bedecktem Himmel und angenehmen 17 Grad. Der Wind beruhigt sich auf 4 km/h und die Luftfeuchtigkeit senkt sich auf 57%, während der Luftdruck nach einem Tiefpunkt wieder ansteigt.

Am 26. April, deutet das leichte Anziehen des Windes auf weitere leichte Regenschauer hin, welche bei einer Temperatur von 18 Grad sicherlich erfrischend wirken.

Zum Ende der Woche hin am 27. April, bessert sich das Wetter in Palma wieder. Mit verstreuten Wolken und einer Höchsttemperatur von 17 Grad können Einwohner und Gäste der Insel auf atemberaubende Aprilhimmel und wundervolle Sonnenuntergänge hoffen, die um 18:38 Uhr ihren Höhepunkt erreichen.

Die kommende Woche zeigt sich in Palma also von allen Seiten. Helle Sonnentage wechseln sich mit erfrischenden Regenschauern ab, was die Insel Mallorca zu einem Ort macht, an dem das Wetter niemals langweilig wird.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 20.4.2024, 01:45:07. +++