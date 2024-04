Das Wetter in Felanitx auf Mallorca gestaltet sich in der kommenden Woche äußerst abwechslungsreich. Während die Inselbewohner und Besucher in den vergangenen Tagen noch größtenteils Sonnenschein genießen konnten, steht uns eine Woche bevor, die vom Wechsel zwischen Regen und sonnigen Momenten geprägt sein wird.

Regentage zum Wochenbeginn in Felanitx

Am Montag, den 22. April 2024, erwartet die Einwohner und Gäste in Felanitx leichter Regen, der die Luft klar und frisch hält. Mit einer Höchsttemperatur von 10 Grad Celsius und Windgeschwindigkeiten von ca. 10 km/h ist zudem mit einer milden Brise zu rechnen. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 62% und der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa. Den Sonnenaufgang können Sie um 4:59 Uhr bewundern, während der Sonnenuntergang um 18:31 Uhr den Tag beschließt.

Leichter Temperaturanstieg und weiterer Regen

Der Dienstag begrüßt uns mit moderatem Regen und einer leichten Erwärmung auf 11 Grad Celsius. Die Windverhältnisse bleiben milde bei etwa 7 km/h. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 74% und einem Luftdruck von 1017 hPa erlebt Felanitx einen typischen Frühlingstag auf den Balearen. Sonnenauf- und -untergang finden fast unverändert statt.

Wetterbesserung mit klarem Himmel

Das Wetter am Mittwoch, den 24. April, zeigt sich von einer besseren Seite. Die Bewohner und Urlauber können sich über einen klaren Himmel und Temperaturen von bis zu 17 Grad Celsius freuen. Das ist der perfekte Tag, um vielleicht einen Ausflug in die Natur oder ans Meer zu planen. Die Windgeschwindigkeit sowie die Luftfeuchtigkeit nehmen ab und bieten ideale Voraussetzungen für Aktivitäten im Freien.

Warm und bedeckt – Blick auf die Wochenmitte

Zum Donnerstag hin nimmt die Temperatur weiter zu und erreicht mit 20 Grad Celsius ihren Höhepunkt der Woche. Die Bewölkung nimmt jedoch zu und es ziehen dichte Wolken auf, die jedoch nicht unbedingt Regen mit sich bringen müssen. Dennoch bleibt es warm, und die gute Nachricht ist: Der Wind lässt weiter nach und die Luftfeuchtigkeit bleibt auf einem angenehmen Level.

Ende der Woche: Zurück zum Regenwetter

Am Freitag und Samstag kehrt der Regen zurück nach Felanitx. Mit 15 Grad Celsius am Freitag und einer Höchsttemperatur von 19 Grad Celsius am Samstag bleiben die Temperaturen mild, doch der Himmel zeigt sich wieder von seiner feuchten Seite. Dies könnte für manche ein Anlass sein, die Inselkultur in einem der Museen oder Cafés zu erleben, anstatt einen Tag am Strand zu verbringen.

Ausklang mit Lichtblick

Den Abschluss der Woche bildet der Sonntag, der trotz leichtem Regen und 17 Grad Celsius mit einer Mischung aus Wolken und Lichtblicken aufwarten kann. Insgesamt zeigt sich das Wetter in Felanitx abwechslungsreich und bietet damit sowohl Freunden gemütlicher Indoor-Aktivitäten als auch Outdoor-Enthusiasten passende Bedingungen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:35:10. +++