In Calvià können Urlauber Anzeigen bei der Guardia Civil bald wieder auf Deutsch aufgeben

Die Gemeinde Calvià nimmt zum 1. Juni wieder eine Übersetzungshilfe für Ausländer auf. Der sogenannte Servicio de Atención al Ciudadano Extranjero (SATE), wird bis zum 30. September verfügbar sein und soll die Sicherheit der Urlauber gewährleisten, wie es in einer Pressemitteilung der Gemeinde von Montag (20.5.) heißt.

Der Hauptgrund für die spezialisierte Betreuung ist, den ausländischen Urlaubern in ihrer Heimatsprache helfen zu können. Ausgebildete Übersetzer unterstützen die Touristen etwa bei Anzeigen bei der Guardia Civil, bei der Übersetzung von Dokumenten oder anderen Behördengängen bei der Guardia Civil und dem Rathaus von Calvià.

Neben Deutsch auch Englisch, Französisch und Italienisch

Übersetzer stehen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch zur Verfügung. Sprich, Urlauber können sich ab 1. Juni in diesen vier Sprachen an die Guardia Civil oder die Gemeindeverwaltung wenden. Der Service für die Ausländer wird in den Wachen der Guardia Civil in Magaluf, Peguera und im Gewerbegebiet von Son Bugadelles verfügbar sein. Die Hauptwache der Guardia Civil in dem Gewerbegebiet von Santa Ponça verfügt unter der Woche von Montag bis Freitag über einen eigenen Übersetzer.

Vor allem, wenn Urlauber beispielsweise Diebstähle oder andere kleinere Delikte anzeigen wollen, geraten sie häufig bei der Verständigung mit den Polizeibeamten an Sprachbarrieren. In der Hochsaison, wenn die große Mehrzahl der Urlauber in der Großgemeinde mit den Urlauberhochburgen Magaluf, Palmanova, Peguera oder auch Santa Ponça zu Gast ist, soll dem zumindest abgeholfen werden. Der Service für die Urlauber geht auf das Jahr 2014 zurück, als zum ersten Mal eigene Übersetzer eingesetzt wurden.

Der Service steht an diesen Orten zu den folgenden Zeitpunkten zur Verfügung:

- Magaluf, Carrer Pere Vaquer Ramis, 1, Montag bis Sonntag, 9 bis 21 Uhr

- Peguera, Carrer Ratolí, 1, Montag bis Freitag, 10 bis 14 Uhr

- Son Bugadelles, Carrer Illes Canàries, 22, Samstag und Sonntag, 10 bis 14 Uhr