Es ist mittlerweile eine kleine Tradition. Jedes Jahr schickt der Fraktionschef der Rechtspartei Vox im Rathaus Palma, Fulgencio Coll, einen mehrsprachigen Gruß zum Europatag an die Bewohner der Stadt. In diesem Jahr wendet er sich auf Spanisch, Katalanisch, Englisch, Französisch und auf Deutsch an die Zuschauer. Der ehemalige General ruft die Bürger dazu auf, an der Europawahl im Juni teilzunehmen.