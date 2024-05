Regen auf Mallorca: Wetterdienst weitet die Warnstufe aus

Die Woche hat auf Mallorca mit Niederschlägen begonnen. In Manacor fielen bis zum Mittag 14 Liter pro Quadratmeter, ebenso viele Liter fielen an der Messstation in der Serra d'Alfàbia in der Tramuntana. In Petra fielen in dem Zeitraum 9 Liter pro Quadratmeter, in Sineu und Sa Pobla 8 Liter.

In den kommenden Stunden dürften diese Werte weiter hochgehen. Die seit 14 Uhr geltende Warnstufe Gelb wegen Regens und Gewitter gilt im Norden und im Osten der Insel sowie in der Inselmitte noch bis 18 Uhr. Auch in den anderen Teilen der Insel kann es immer wieder zu Niederschlägen kommen. Zum Abend hin verziehen sich die Wolken, so dass man den Sonnenuntergang um 21.01 Uhr problemlos sehen dürfte.

Die Temperaturen erreichen am frühen Nachmittag Höchstwerte von bis zu 25 Grad in der Gemeinde Llucmajor. Im Norden der Insel ist es mit 22 Grad ein wenig kühler.

So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag präsentiert sich das Wetter ähnlich wechselhaft. Während es am Morgen hier und da noch sonnig ist, ziehen im Laufe des Vormittags von Süden kommend Wolken über die Insel, die Niederschläge mit sich bringen können. Ab dem frühen Nachmittag nimmt die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit zu. Der spanische Wetterdienst hat zwischen 13 und 17 Uhr Warnstufe Gelb ausgerufen.

Die Temperaturen bewegen sich im Süden der Insel auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag. Im Norden der Insel wird es mit 24 ein wenig wärmer als am Montag. Auch am Dienstag soll es laut dem staatlichen Wetterdienst Aemet zum Ende des Tages hin sonnig werden.

So geht es weiter

Der Mittwoch beginnt weitgehend wolkenfrei, allerdings sind auch hier im Laufe des Tages Schauer nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen ziehen im Vergleich zum Vortag ein wenig an und könnten im Süden der Insel 27 Grad erreichen. Ein ähnliches Bild bietet sich am Donnerstag. Die Regenwahrscheinlichkeit sinkt im Vergleich zum Mittwoch. Zum Wochenende hin wird nicht mehr mit Regen gerechnet, die Temperaturen bleiben weiterhin bei 23 bis 27 Grad.