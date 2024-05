Noch in der vergangenen Woche ging er seiner Arbeit als Fahrlehrer nach, so als wäre alles ganz normal. Jetzt ist Michael Piontek tot. Verstorben am Pfingstwochenende, nach einer kurzen, aber extrem intensiven Krankheit.

Der einzige deutsche Fahrlehrer auf Mallorca bekam im Januar die Diagnose Bauchspeichelentzündung und Diabetes. Aber gegenüber seinen zahlreichen Bekannten an der Playa de Palma spielte er die Krankheit herunter und er schonte sich nicht. Bis zuletzt kümmerte er sich um seine Fahrschüler und seine Schutzbefohlenen am Ballermann, den Künstlern der verschiedenen Läden, die er als Fahrer und Bodyguard betreute.

Er verteilte immer wieder Schellen an allzu aufdringliche Fans oder Rüpel, die sich an der Bühne nicht benehmen konnten. Zudem arbeitete er als Booker vom Oberbayern, buchte für seine Chefs SängerInnen wie Schäfer Heinrich, Markus Becker oder Ina Colada. Vor zwei Wochen gab "der heiße Micha", wie er an der Playa de Palma genannt wurde, sein erstes Interview für den Mallorca-Podcast „das 17. Bundesland“, sprach dort über sein Leben und seine Erkrankung. Dass es sein letztes öffentliches Lebenszeichen ist, ahnte zu dem Zeitpunkt niemand. „Wird schon wieder“, sagte er.

Die Ballermann-Künstler nehmen Abschied

Öffentlich machte Lorenz Büffel auf den Tod des Ballermann Originals aufmerksam, der sich in einem bewegenden Post von Piontek verabschiedete: „Dass du jetzt nie wieder bei uns an der Haustür stehen wirst und mit deiner herzlichen Art sagen wirst: na du Pflegefall, wie isset? Mein Micha, es bricht mir das Herz!“, schrieb er in den sozialen Netzwerken.

Auch Tim Toupet äußerte sich zum Tod seines Freundes: „er war der dritte Mensch, den ich an der Playa getroffen habe. Bei meinen ersten Auftritten habe ich sogar bei ihm gewohnt. Letzte Woche hat er noch für mich gekocht, obwohl ich ihnen dringend gebeten habe, sich auszuruhen. Aber so war halt Micha“, sagte er der MZ.

Der Fahrlehrer hatte sogar kurzzeitig eine eigene Kneipe

2007 kam Piontek auf die Insel, die er durch einen Ausflug mit Fahrschul-Kollegen kennenlernte. Er heuerte bei einer spanischen Fahrschule an, um schließlich seine eigene direkt in der Schinkenstraße zu eröffnen. Durch seine Freundschaft zum damaligen Bierkönig DJ Carsten Hüther, alias DJ Mambo, lernte er die Künstler aus dem Oberbayern und Bierkönig kennen. Erst richtete er einen Shuttleservice vom Flughafen ein, später begleitete er sie bei ihren Auftritten. Als ihm Lorenz Büffel den Namen "der heiße Micha" verpasste, nahm die Popularität des gebürtigen Bonners zu. 2021 eröffnete er für ein paar Monate sogar neben der Kirche in Las Maravillas die Kneipe "der heiße Micha".

Michael Piontek wurde 66 Jahre alt. Er verstarb in der Nacht zu Pfingstmontag an inneren Blutungen und Organversagen. Er hinterlässt vier Kinder. Die Beerdigung wird voraussichtlich auf Mallorca stattfinden.