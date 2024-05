Balkonsturz oder tödliche Attacke? 21-jähriger Deutscher stirbt an der Playa de Palma

Ein 21-jähriger Deutscher ist am Montagmorgen (20.5.) tot an der Playa de Palma aufgefunden worden. Das bestätigten sowohl die Ortspolizei als auch die Nationalpolizei auf MZ-Anfrage. Nicht geklärt sind aber bislang die Umstände. Eine Sprecherin der Nationalpolizei erklärte, der Mann sei gegen 8.20 Uhr leblos auf der Straße gefunden worden. Ersten Berichten zufolge handelt es sich bei dem Fundort um eine Seitengasse des Carrer Guillem Cirerol auf Höhe des Balneario 1.

Beamte der Ortspolizei Palma waren als erste am Tatort und führten Wiederbelebungsversuche durch. Die herbeigerufenen Sanitäter konnten aber nur noch den Tod feststellen.

Spekulationen über Ursache

Allerdings ist nicht klar, was passiert ist. In bisherigen Medienberichten wird sowohl über einen Balkonsturz als auch über eine körperliche Attacke spekuliert. So berichtet die Online-Zeitung "Crónica Balear", die Verletzungen stimmen eher mit denen eines Angriffs überein.

Eine Sprecherin der Nationalpolizei erklärte, derzeit seien die Kollegen von der Mordkommission mit der Spurensicherung beschäftigt. Im Laufe des Tages soll der Leichnam ans Gerichtsmedizinische Institut überstellt werden, wo er obduziert wird. /pss