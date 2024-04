Das Wetter in Capdepera zeigt sich in der kommenden Woche so abwechslungsreich wie die Landschaft Mallorcas selbst. Die Einwohner und Besucher der malerischen Gemeinde können eine Palette an Wetterszenarien erwarten, die vom erfrischenden Regenschauer bis hin zu sonnigen Momenten reicht.

Das aktuelle Wetter und Ausblick für die Woche

Beginnend mit dem 22.04.2024 wird der Montag von mäßigem Regen und Temperaturen um die 10°C begleitet, eine frische Brise mit Windgeschwindigkeiten von etwa 10 km/h wird den Tag über anhalten. Die Luftfeuchtigkeit befindet sich bei 62%, und der Luftdruck liegt bei 1018 hPa.

Tag zwei der Woche, der 23.04.2024, bleibt nahtlos bei mäßigem Regen mit einem kleinen Temperaturrückgang auf 9°C. Ein leichter Wind von 7 km/h und eine erhöhte Luftfeuchtigkeit von 87% werden für ein eher feuchtes Klima sorgen. Der Druck bleibt mit 1017 hPa relativ stabil.

Auf die Schauer folgt ein Aufklaren des Himmels am 24.04.2024. Mit einem klaren Himmel und einer angenehmen Erhöhung der Temperatur auf 14°C dürften die Inselbewohner einen wundervollen Tag genießen können. Eine leichte Brise und eine moderate Feuchte sorgen für ideale Bedingungen, um die Insel zu erkunden.

Der 25.04.2024 gibt uns etwas Zuversicht mit leichtem Regen und einer weiteren Steigerung auf 15°C. Ein schwacher Wind und leicht zunehmende Feuchtigkeit kündigen jedoch einen Wechsel an. Der Druck fällt auf 1009 hPa, was auf wechselhafte Wetterlagen hinweisen könnte.

Das Muster von Niederschlag und Aufhellung setzt sich am 26.04.2024 fort mit erneutem leichten Regen, aber konstanten 14°C. Kaum spürbare Winde und eine Luftfeuchtigkeit, die sich um die 75% einpendelt, machen diesen Tag zu einem für die Jacken- und Regenschirmauswahl.

Ein Lichtblick in der Wochenvorhersage ist der 27.04.2024, an dem wir nur wenige Wolken am Himmel entdecken und die Quecksilbersäule auf 18°C klettert - die wärmsten Temperaturen der Woche. Mit einem frischen Wind bleibt es weiterhin angenehm.

Am 28.04.2024 und 29.04.2024 wird es wieder leicht regnen, mit gleichbleibenden Temperaturen von 16°C. Die letzte Aprilwoche endet mit erhöhter Luftfeuchtigkeit und einem stabilen Luftdruck von über 1013 hPa.

Wettertipps für Capdepera-Besucher

Eine Woche, die mit Regenschirm und Sonnenbrille gleichermaßen geplant werden sollte. Für alle, die Capdepera in dieser Zeit besuchen, empfehlen wir, sowohl warme als auch wasserfeste Kleidung im Gepäck zu haben. Der April macht seinem Namen alle Ehre und zeigt uns sein volles Repertoire an Überraschungen.

