Das malerische Städtchen Santanyí auf Mallorca bietet auch in der letzten Aprilwoche 2024 ein vielseitiges Wettergeschehen. Urlauber und Einheimische können eine Achterbahn der Wetterverhältnisse mit Sonne, Wolken und Regentropfen erwarten. Wir werfen einen Blick auf die täglichen Konditionen dieser malerischen Ecke der Balearen.

Regnerischer Start in die WocheRegnerischer Start in die Woche

Am Montag, dem 22. April, wird der Himmel von leichtem Regen beherrscht, was die Landschaft von Santanyí mit einem Hauch von Frische segnet. Die Temperaturen werden sich mutig um die 10℃ schwingen, während der Wind mit etwa 11 km/h wehen wird. Sonnenauf- und -untergang markieren den Rhythmus des Tages – wachen Sie auf mit den ersten Strahlen um 4:59 Uhr und beobachten Sie das Abendrot um 18:31 Uhr.

Der Dienstag, 23. April, zeigt sich ähnlich nass, mit einer Aussicht auf mäßigen Regen und etwas wärmeren 12℃. Die Windverhältnisse bleiben sanft und das Meer wird von schwächeren Brisen umspült.

Wetterwechsel: Sonnenschein und klare SichtWetterwechsel: Sonnenschein und klare Sicht

Am Mittwoch, dem 24. April, dürfen sich die Bewohner und Gäste Santanyís auf klaren Himmel und wärmere 16℃ freuen. Eine ideale Gelegenheit, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erkunden und die wunderschöne Landschaft zu genießen.

Das Wetterspektakel setzt sich am Donnerstag, dem 25. April, fort, wo der Tag mit überzogenen Wolken beginnt. Doch lassen Sie sich nicht täuschen – trotz der Wolken wird es mit 18℃ angenehm warm.

Rückkehr der Regentropfen und gemischte AussichtenRückkehr der Regentropfen und gemischte Aussichten

Auf den herrlichen Donnerstag folgt ein nachdenklicher Freitag, 26. April, mit leichtem Regen und kühleren 14℃. Ein idealer Tag, um sich in eines der gemütlichen Cafés von Santanyí zu setzen und das Treiben zu beobachten.

Dennoch darf man sich über die Besserung am Samstag und Sonntag freuen, wo die Sonne zaghaft durch die Wolken blinzelt und für ein paar lichte Momente sorgt. Am Samstag, den 27. April, erwarten wir vereinzelte Wolken am Himmel und Temperaturen die sich um die 18℃ bewegen. Der Sonntag verabschiedet die Woche mit leichtem Regen und 15℃, ideal für einen entspannten Spaziergang im milden Regen.

Die Woche schließt mit einem weiteren Regentag ab. Am Montag, den 29. April, erwarten wir eine ähnliche Wetterlage mit leichtem Regen, jedoch etwas angenehmeren 17℃.

Auch wenn das Wetter in Santanyí wechselhaft sein mag, bietet jede Wetterlage die Möglichkeit, die einzigartige Schönheit Mallorcas aus einer neuen Perspektive zu erleben. Mit einer vorbereitenden Mischung aus Sonnenhut und Regenjacke kann man die kommende Woche voll und ganz genießen.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 22.4.2024, 01:51:49. +++