Das Wetter in Alaró, einem charmanten Ort im Herzen Mallorcas, zeigt sich zum Ende April 2024 von einer wechselhaften Seite. Die Bewohner und Besucher sollten ihre Regenschirme griffbereit halten, da der Frühling ein Spektrum an Wetterbedingungen bereithält.

Wechselvolles Wettergeschehen mit Regenneigung

Zum Periodenauftakt am 23. April 2024 erwartet Alaró leichten Regen, was die Vegetation erblühen lässt, aber auch die Spaziergänge etwas erschwert. Mit milden 8°C, gemäßigtem Wind von 3 km/h und einer hohen Luftfeuchtigkeit von 84% zeigt sich die Natur von ihrer nassen Seite. Die Druckverhältnisse sind mit 1017 hPa stabil.

Am 24. April lockern sich die Wolken auf, und es erwartet uns eine Mischung aus Sonnenschein und vereinzelten Wolken. Die Temperaturen klettern auf angenehme 13°C. Mit einer relativ niedrigen Luftfeuchtigkeit von 57% und gleichbleibendem Luftdruck könnten dies die idealen Bedingungen für einen Ausflug in die Natur Alarós sein.

Der 25. April setzt diesen Trend fort und punktet mit 18°C und einer leicht bedeckten Wolkendecke. Die Windgeschwindigkeit bleibt gemäßigt, und die Luftfeuchtigkeit sinkt weiter auf 42%. Der abnehmende Druck könnte allerdings eine Wetteränderung ankündigen.

Einhergehend mit dem sinkenden Luftdruck steigen am 26. und 27. April die Temperaturen leicht an, mit Höchstwerten von 19°C und 20°C. Leider bleibt der Regenschirm ein notwendiges Accessoire, denn leichter Regen bleibt Bestandteil des Wettercharakters in Alaró.

Das letzte Aprilwochenende hält an diesem Muster fest, mit leichten Regenfällen und einer Abkühlung auf 18°C am 28. April und moderatem Regen bei 16°C am 29. April. Zum Monatsabschluss am 30. April verdüstert sich das Bild: stärkere Regenfälle und ein Temperatursturz auf 12°C bei gleichzeitig starkem Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 94%.

Zusammenfassend können wir für die kommende Woche in Alaró ein feucht-kühles Wetter mit einigen lichten Momenten, aber auch kräftigen Regenschauern erwarten.

Wetterabhängige Freizeitgestaltung planen

Anbetracht dieser gemischten Wetterlage empfiehlt es sich, die Freizeitaktivitäten flexibel und wetterangepasst zu planen. Wer sich dennoch nach draußen wagt, kann die beeindruckende mallorquinische Landschaft im feuchten Glanz erleben – eine wahre Freude für Fotografen und Naturfreunde.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 23.4.2024, 01:20:46. +++