Luftaufnahmen nähren Verdacht: Wird das traditionsreiche Hotel Formentor auf Mallorca heimlich abgerissen?

Große Aufregung um die Umbauarbeiten am traditionsreichen Hotel Formentor im Norden von Mallorca: Die Oppositionspartei Junts Avançam im zuständigen Gemeinderat von Pollença erklärte, dass große Teile des Gästehauses abgerissen worden seien. Als Beweis lieferte die Partei Luftaufnahmen, die den aktuellen Zustand des Gebäudes zeigen sollen. Darauf ist zu sehen, dass die beiden Flügel des Gebäudes nicht mehr vorhanden sind.

Das Hotel, eines der bekanntesten der Insel, befindet sich nach seinem Verkauf an den Investmentfonds Emin Capital derzeit im Umbau. Laut Junts Avançam beinhalte die Lizenz für die Renovierungsarbeiten aber in keinem Fall die Erlaubnis für einen Abriss. Zudem sei es nicht das erste Mal, dass die ursprünglichen Pläne für den Umbau missachtet werden. So sollte zunächst bei den Innenräumen nur eine Renovierung der bestehenden Strukturen vorgenommen werden, später wurden zahlreiche Innenbereiche des Hotels komplett abgerissen.

Investoren hatten Abriss angekündigt

Zudem machen der Partei Aussagen von Vertretern der Investoren Sorge. Diese hätten gegenüber dem Regionalsender IB3 ganz offen darüber gesprochen, dass man das Hotel komplett abreißen und neu aufbauen wolle. Dies bestätige sich nun, so die Partei.

Der Bürgermeister von Pollença, Tomeu Cifre, sieht die Lage nicht ganz so dramatisch. Das Haus sei schließlich über hundert Jahre alt. Wenn man da auf Strukturen stoße, die nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügten, müsse die Baulizenz eben entsprechend angepasst werden. Wichtig sei vor allem, dass das Endergebnis der Arbeiten dem genehmigten Bauprozess entspräche.

Für 165 Millionen Euro verkauft

Die Bauarbeiten am Hotel pausieren derzeit und sollen erst Mitte September wieder aufgenommen werden. Die mallorquinische Hotelkette Barceló hatte das Hotel im Dezember 2020 für rund 165 Millionen Euro an den Investmentfonds Emin Capital verkauft. Hinter dem Fonds steht der mexikanische Milliardär Fernando Chico Pardo. "Four Seasons" agiert in Zukunft als Betreiber des Hotels.

Das Traditionshaus, in dem schon Winston Churchill, Audrey Hepburn, Charly Chaplin oder auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt nächtigten, soll laut Plan im kommenden Jahr wiedereröffnen. Dann soll es 110 Zimmer mit Meerblick bieten. Der Betreiber hatte angekündigt, das Hotel werde 460 Arbeitsplätze bieten. Die Mitarbeiter sollen übertariflich bezahlt werden. /pss