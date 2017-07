Knoblauch und Schoko: Palma trauert um Lieblings-Eismann Miquel Solivellas

Mallorca trauert um einen besonders lieb gewonnenen Eismann. Miquel Solivellas, der in seiner Eisdiele Ca'n Miquel seit 1979 Kunden bediente, verstarb am Mittwoch (12.7.) im Alter von 81 Jahren. Bei einer Trauerfeier am Donnerstag in der Kirche der Gemeinde Sant Jaume, dicht bei der Eisdiele Ca'n Miquel, nahmen Verwandte, Freunde und und viele Kunden ein letztes Mal Abschied.

Der aus Caimari stammende Mann arbeitete in den 50er Jahren in einer Konditorei und eröffnete 1979 seine Eisdiele in Palma. Besonders bekannt war er für seine immer neuen, häufig überraschenden Eiskreationen, darunter "Knoblauch", "Mallorquinische Olive", "Geröstete Mandel" oder "Johannisbrotschote".

Am liebsten experimentierte Solivellas jedoch mit Schokolade. Unter den inzwischen über 100 Sorten war rund jede vierte ein Schokoladeneis, darunter der Geheimtipp seiner Gäste, "Jamaikanische Schokolade".

Solivellas führte den Laden jahrzehntelang zusammen mit seiner Frau Pola. Später gingen ihnen Tochter Teresa und Schwiegersohn Joan Valero zur Hand. Inzwischen arbeiten auch die Enkel des nun verstorbenen Grúnders in der Eisdiele, die vor einigen Jahren vom ursprünglichen Standort an der Prachtstraße Jaume III in die Parallelstraße Carrer Montcades zog. /tg