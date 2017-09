Mallorca-Video: So rockt Itchy gegen den Plastikmüll im Meer

Die Rockband Itchy hat jetzt das auf Mallorca gedrehte Video zum Song "The Sea" veröffentlicht. Anfang August war die 2000 in Eislingen gegründete Band eine Woche lang in Zusammenarbeit mit der Schweizer Umweltschutzorganisation OceanCare auf der Insel gewesen und hatte neben dem Dreh auch an Strandsäuberungen teilgenommen. Der Videoclip zum in diesem Jahr erschienenen Song handelt konkret von der Vermüllung der Meere durch Plastik.

Itchy waren bis Anfang des Jahres als Itchy Poopzkid bekannt. Die Band hat mittlerweile sieben Alben veröffentlicht. /pss