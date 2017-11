Geliebte Außerirdische: Der neue Spot der spanischen Weihnachtslotterie ist raus

Sie, eine Außerirdische, er, ein Erdenbewohner. Wie sie zueinander finden, erzählt der diesjährige Werbespot für die spanische Weihnachtslotterie, der größten Lotterieziehung der Welt. "Danielle", so der Titel des Films, ist ein Werk des spanisch-chilenischen Star- Regisseurs Alejandro Amenábar ("Tesis", "The Others", "Das Meer in mir").

Aus dem 20-minütigen Film sind drei Werbespots geschnitten worden, die nun im Fernsehen und im Internet zu sehen sind. Die größte Lotterieziehung der Welt findet wie immer am 22. Dezember statt und wird stets mit einem aufwendig produzierten Film beworben. Dieses Jahr werden 170 Millionen Lose ausgegeben, 5 Millionen mehr als 2016. Ausgeschüttet werden 2,38 Milliarden Euro.



Sehen Sie hier die komplette Fassung: