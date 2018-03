Trotz Lizenz-Streit: Megapark an der Playa de Palma auf Mallorca hat geöffnet

Der Tanztempel der deutschen Urlauber auf Mallorca, der Megapark an der Playa de Palma, hat am Freitagvormittag (16.3.) mit einem Pre-Opening erstmals die Saison eröffnet. "Wir haben seit heute 11 Uhr geöffnet", bestätigte ein Sprecher gegenüber der MZ.

Da es von Seiten der Stadt Zweifel an der Gültigkeit der Betriebsgenehmigung des Unternehmens gibt, war unklar, ob der Megapark in diesem Jahr problemlos öffnen könnte. Bislang habe man von der Stadt aber kein Verbot erhalten: "Sonst hätten wir nicht geöffnet", hieß es auf Nachfrage der MZ. "Von der Stadt haben wir nichts gehört."

Interview mit Baudezernent José Hila: "Die Akte Megapark ist ein Dauerbrenner im Rathaus"

Nicht weit vom Megapark veranstaltet das Tanzlokal Bierkönig am Wochenende (16. bis 18. März) eine Biermesse. Dabei gibt es ausschließlich die sogenannten Craft Biere, also handwerklich hergestellte Biere aus Mallorca, wie etwa von Beer Lovers, Forastera, Craft Beer Mallorca, Cas Cerveser, Cerveza Nau, Toutatis und Cerveza Ralf. Auch vom Bierkönig selbst kommt ein Bier, das Nova Bierkönig. Alle Biere kann man probieren, dazu spielen Bands. Fr. ab 20 Uhr, Sa. und So. ab 12 Uhr. Bierkönig, C/. Pare Bartomeu Salvà, 6, Playa de Palma. /tg