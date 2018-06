Die Mallorca Zeitung lädt zum Sommerfest 2018 ein

Das sind doch einmal gute Nachrichten: Auch in diesem Jahr möchte die Mallorca Zeitung mit ihren Lesern und Partnern einen Abend am Meer verbringen. Der Ort des Geschehens dürfte vielen schon aus den Vorjahren bekannt sein, wir möchten uns mit Ihnen wieder am 5. Juli im Beach Club Mhares in Llucmajor treffen. Ab 20 Uhr geht es los, ab 21 Uhr eröffnet das Buffet des Restaurants Mhares mit vielen Leckereien samt Nachtisch.

Auch in diesem Jahr können Weine von ausgesuchten Bodegas der Insel verkostet werden. Ihre besten Tropfen werden uns dieses Jahr die Weingüter Can Axartell, Es Fangar und Castell Miguel einschenken – alle drei sind wie die Mallorca Zeitung auch, deutsch-mallorquinische Projekte. Zudem gibt es wieder eine Verlosung mit attraktiven Preisen, etwa einem von der Galerie Frank Krüger zur Verfügung gestelltes Bild, oder eine Ausflug mit dem Helikopter der Firma Rotorflug. Und wir freuen uns, mit ihnen zur Musik von aloQbano den Sonnenuntergang zu genießen. Das Trio hatte bereits die 15-Jahr-Feier der Mallorca Zeitung begleitet.

Bandleader ist Yuri López, am Keyboard sitzt Osvaldo Perigó, und Kontrabass spielt Ariel Medina. „Wir spielen kubanische Klassiker, hinzu kommt Salsa und Bachata", sagt Yuri López. Sorgen, dass ein vorwiegend deutsches Publikum nicht das Tanzbein schwingen wird, macht er sich keine. „Das hat noch immer geklappt", so López der mit aloQubano schon seit neun Jahren die Partys der Insel aufmischt.

Reservieren Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarte für 25 Euro unter mallorcazeitung.events@epi.es. Darin enthalten ist ein Shuttle-Service von Palma (ab 19.30 Uhr an der alten Mole bei der Bar Varadero) zum Mhares Beach Club und zurück (23.30 Uhr).