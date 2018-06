Línea Directa verlost fünf mal zwei Tickets für die Sommerparty der Mallorca Zeitung

Der Countdown läuft: Die Mallorca Zeitung feiert am 5. Juli ihre Sommerparty. Gefeiert wird ab 20 Uhr im Mhares Beach Club in Llucmajor. Auf dem Programm stehen unter anderem ein Abendessen, Showacts, Verlosungen und eine Schinkenverkostung. Unter anderem werden Weine der Bodegas Can Axartell, Castell Miquel und Es Fangar ausgeschenkt.

Die Versicherungsagentur Línea Directa, einer der Sponsoren der MZ-Sommerparty, verlost ab sofort fünf mal zwei Eintrittskarten zur Veranstaltung. Um an der Verlosung teilzunehmen, geben Sie bitte unter folgendem Link Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Telefonnumer an - viel Erfolg!

Wer sich nicht auf das Losglück verlassen will: Unter der E-Mail-Adresse mallorcazeitung.events@epi.es können Sie jetzt Ihre Eintrittskarte reservieren. /ff