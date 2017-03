Straßenmusik nervt Anwohner an Palmas Plaça Major

Mehrere Anwohner von Palmas Plaça Major haben sich beim Rathaus wegen Lärmbelästigung durch die Straßenmusikanten beschwert. Angesichts der beginnenden Tourismussaison auf Mallorca solle sich die Stadt schnell um eine Lösung kümmern.

"So zu leben, ist eine Qual", beschwert sich Agnes Coll im Gespräch mit der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Anwohnerin an Palmas Plaça Major erklärt in Bezug auf die Straßenmusiker: "Was für Touristen und Urlauber eine schöne Abwechslung beim Bummeln sein mag ist für diejenigen, die wir hier wohnen, ei Albtraum."

Um Druck auf die Stadt zu machen, erwägen mehrere Anwohner eine gemeinsame Protestaktion. Statt vereinzelter Spruchbänder an Balkonen, wie es sie in der Vergangenheit schon häufiger gab, sollen dann rings um den Platz Laken mit Protestparolen an den Fassaden prangen.

Vor allem pochen die Anwohner auf die Einhaltung der Uhrzeiten, zu denen Livemusik auf dem Platz erlaubt sei: von 10 bis 14 und von 17 bis 20 Uhr. Straßenmusikanten sei es außerdem nur 30 Minuten lang erlaubt, an derselben Stelle zu spielen. "Aber sie wechseln einfach die Bar und spielen dann weiter", ärgert sich Coll. /tg