Strahlend schöner Samstag, warmer Sonntag auf Mallorca

Nach ein paar kühleren Tagen auf Mallorca sollen am Wochenende wieder eitel Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad herrschen. Schon der Freitag (21.4.) zeigte sich in weiten Teilen der Insel wolkenlos, die Höchstwerte stiegen wieder langsam an. Am Samstag erwarten die Meteorologen auf der Insel Sonnenschein pur, kaum eine Wolke wird zu sehen sein. Die Temperaturen gehen noch ein Stück nach oben und sollen auf knapp über 20 Grad in der Bucht von Palma und auf 18 Grad im Osten steigen.

Nachts wird es vor allem in Palma mit 7 Grad noch einmal richtig frisch. Der Sonntag startet zwar mit deutlich mehr Wolken, dafür steigen die Höchstwerte noch ein wenig an. Zwei Grad mehr als am Samstag dürften fast überall drin sein.

Und in die neue Woche startet die Insel wieder mit mehr Sonne und weiter steigenden Temperaturen. /jk