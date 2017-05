Sóller öffnet provisorische Touristeninfo im Hafen

Die Touristeninfo in Port de Sóller soll am Freitag (26.5.) provisorisch in einem Kartenschalter für Ausflugsboote im Hafen öffnen. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch berichtet, handele es sich dabei um eine Übergangslösung bis das Infobüro den eigentlich geplanten Standort im einem ausrangierten Wagon der antiken Straßenbahn beziehen kann.

Mit der provisorischen Öffnung im Ticketschalter reagiert das Rathaus auf Beschwerden des Tourismussektors im Ort. Schon seit Monaten pochen die Verantwortlichen in dem Gewerbe darauf, dass das Büro seine Dienste aufnehmen soll, um die Urlauber auf die Attraktionen aufmerksam zu machen.

Neben der verzögerten Eröffnung des Tourismusbüros sorgen auch die Strände in der Gemeinde für Unmut bei Hoteliers und Gastronomen. Sie seien noch immer voll von Müll, der bei einem Sturm im Winter angeschwemmt worden ist. Im Rathaus schiebt man die Probleme auf Personalmangel und technische Probleme der Reinigungsmaschinen. Die Opposition im Rat hält das für eine faule Ausrede. Es sei "nicht normal" und zeuge von "Inkompetenz", dass auch nach der großen Piratenschlacht Es Firó am 15. Mai tagelang niemand die angefallenen Abfälle entsorgt habe, so die Abgeordnete der Oppositionspartei Guanyem, Susana Sina. /somo