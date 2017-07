Wieder Hai-Besuch auf Mallorca

Ein Blauhai hat am Samstag (22.7.) gegen 14.30 Uhr für Aufregung am Strand von Estanys in Colònia de Sant Jordi gesorgt, einem Küstenort im Süden von Mallorca. Das zwei Meter lange Tier streifte einen Touristen und verletzte diesen leicht. In der Folge wurden die Schwimmer aus dem Wasser gebeten, und am Hochsitz der Rettungsschwimmer signalisierte stundenlang eine rote Fahne Badeverbot.

Augenzeugen sagten der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass der Blauhai den Touristen nicht angegriffen habe. Es handele sich nur um einen Kratzer am Unterarm, der durch den Kontakt mit der rauen Haut des Hais verursacht wurde.

Nachdem mehrere Strandbesucher Alarm geschlagen hatten, suchte die Guardia Civil erfolglos den Hai und informierte die Experten vom Palma Aquarium. Die Rettungsschwimmer hatten das Tier jedoch im Blick und verfolgten es mit einem Jetski. Dadurch wurde der Hai auf das offene Meer zurückgetrieben. Gegen 17 Uhr gingen die ersten Schwimmer wieder ins Wasser.

Erst vor einem Monat sorgte ein verletzter und verirrter Blauhai für Schlagzeilen. Der Blauhai ist eine bedrohte Art, die nur in Ausnahmefällen in Ufernähe kommt und keine Menschen angreift. /rp