Rekordtag am Flughafen: Fast jede Minute landet ein Flieger

Lange Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen, auch an den Taxi- und Mietwagenständen ging es kaum voran. Dazu kamen noch viele Verspätungen. Am Samstag gab es mit gut 190.000 abgefertigten Passagieren einen Reiserekord am Flughafen Son Sant Joan in Palma de Mallorca. Fast jede Minute landete ein Flieger, 1.117 Flüge wurde abgefertigt. Der Flughafen am Limit seiner Leistungsfähigkeit.

Zwischen 13 und 19 Uhr war das Passagieraufkommen so groß, das für fast jeden Flug zwischen 25 Minuten bis zu einer Stunde Wartezeit eingeräumt werden musste. Auf dem Flughafenindex von 1 (wenig Verzögerung) bis zu 5 (nichts geht mehr) verzeichnete der Flughafen eine 3,75.

Am Sonntag (6.8.) geht es wieder etwas ruhiger zu, 990 Flüge und 165.533 Passagiere werden erwartet. Der nächste Samstag (12.8.) bringt 1.060 Flüge und 178.902 Reisende aber keinen neuen Rekord. Von Sonntag zu Sonntag werden mehr als eine Million Menschen den Flugafen passieren – mehr als die Balearen an Einwohner haben. /lk