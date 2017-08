Erst am Wochenende sinken die Temperaturen auf Mallorca

Noch bis Freitag (18.8.) inklusive muss Mallorca weiter schwitzen. Denn am Tag wird es bei strahlendem Sonnenschein 35 bis 36 Grad heiß und in der Nacht deutlich über 20 Grad warm. Der Wind bringt nicht so recht Abkühlung, er weht nur schwach und aus dem Süden. Für Donnerstag gilt im Inselinnern Warnstufe Gelb, am Freitag gilt sie auch im Norden und Nordosten der Insel.

Rot, Orange, Gelb: Die Warnstufen des Wetterdienstes

Doch am Samstag stellt sich eine Änderung ein: Mehr als 32 Grad sind dann laut dem Wetterdienst Aemet nicht mehr drin. Das liegt an einem deutlich böigeren Wind, der diesmal aus dem Osten heranweht und die stickig-heiße Atmosphäre von der Insel fegt. Am Sonntag wird es sogar "nur" 28 bis 30 Grad warm, wobei der Wind abflaut. Es bleibt sonnig. Nachts fallen die Werte wieder unter die 20-Grad-Marke.



MZ-Webcams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Trotz der leichten Abkühlung dürfte der diesjährige August der zweitheißeste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Spanien sein. Laut Aemet liegt die Durchschnittstemperatur momentan 1,5 Grad über dem Durchschnitt. /it