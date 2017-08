Flugzeug verbreitet über Mallorca Botschaft gegen Transsexuelle

Mit einem Propeller-Flugzeug hat die erzkonservative Organisation Hazte Oír am Donnerstag (24.8.) auf Mallorca gegen das neue Gesetz zum Schutz von Transsexuellen protestiert. Der Flieger hob vom Flugplatz Son Bonet bei Palma de Mallorca ab und zog ein Transparent mit dem Schriftzug "Knebelgesetz LGTBI: Sie haben es auf deine Kinder abgesehen" hinter sich her.

Das Flugzeug flog an Stränden der Gemeinde Calvià wie Peguera entlang sowie über Es Trenc, Porto Cristo und die Bucht von Alcúdia. Die auf den Balearen regierenden Linksparteien kritisierten die Aktion. Die Ortspolizei Calvià erstattete Anzeige, weil Hazte Oír ihrer Ansicht nach nicht über eine behördliche Erlaubnis für diese Art von Werbung verfügt. Nur die Mitglieder der Gruppierung "Valores en Balears" (Werte auf Mallorca) applaudierten der Aktion.

Hazte Oír (auf Deutsch etwa: "Verschaff dir Gehör!") gilt als erzkatholische und konservative Interessenvereinigung, die für die traditionellen Werte der Familien eintreten will. Während der sozialistischen Regierung unter Spaniens Premier José Luis Rodríguez Zapatero protestierten sie gegen das Gesetz der Homo-Ehe.

Seit einigen Monaten macht Hazte Oír Kampagne gegen Rechte von Transsexuellen in Spanien. Ihr orangefarbener Minibus mit der Aufschrift "Jungen haben einen Penis, Mädchen eine Scheide, lass dich nicht belügen!", wurde vom Rathaus Madrid zunächst beschlagnahmt, später aufgrund eines Gerichtsentscheids wieder freigesetzt. Die Organisation klagt vor Gericht regelmäßig gegen Werbespots oder TV-Sendungen, in denen schwule oder lesbische Paare zu sehen sind. /it