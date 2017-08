Neue Hitzewelle auf Mallorca: Warnstufe Gelb

Mallorca befindet sich erneut fest im Griff einer Hitzewelle. Wegen Höchttemperaturen bei 36 Grad galt denn auch am Sonntag (27.8.) im Innern und im Süden von Mallorca die Warnstufe Gelb. Die wird auch am Montag und Dienstag beibehalten, denn dann gehen die Werte sogar auf 37 Grad hoch, wie der Wetterdienst Aemet prognostiziert.

Nach 20 Grad in der Nacht zum Sonntag steigen auch die Nachttemperaturen gehörig an: In der Nacht zum Montag geht es auf 23 Grad hoch, danach sogar auf schweißtreibende 25 Grad.



Weder der schwache Wind noch das 27 bis 28 Grad warme warme Meerwasser schaffen Abkühlung. /it