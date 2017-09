Inca soll zum Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr werden

Das mallorquinische Verkehrskonsotium und die Gemeinde Inca haben am Freitag (1.9.) Pläne vorgestellt, die die Gemeinde zu einem wichtigen Knotenpunkt für den öffentlichen Nahverkehr auf Mallorca werden soll. Inca soll ein Zentrum für Park&Ride werden. Die Leute sollen hier ihr Auto abstellen und dann Busse in die Tramuntana nehmen können.

Auch für Fahrten in die umliegenden Dörfer mit Bus und Zug soll Inca ein Ausgangspunkt werden. Zu den Plänen gehört, zwei neue Buslinien einzurichten: Von Inca über Lluc nach Sóller und von Inca über Lluc nach Pollença.

Dafür werden unter anderem Stationen am Stadion des Fußballclubs Constancia und am Krankenhaus von Inca gebaut. Zusätzlichen soll das unterirdische Parkhaus an der Plaça Antoni Mateu erneuert werden.

Die Maßnahmen werden mit 480.000 Euro aus den Einnahmen der Touristensteuer finanziert. /pss