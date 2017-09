Autofreier Tag auf Mallorca: Parken im Zentrum von Palma verboten

Parken ist in Palma de Mallorca am Freitag (22.9.) nur eingeschränkt möglich

Parken ist in Palma de Mallorca am Freitag (22.9.) nur eingeschränkt möglich Foto: Lorenzo

Parken auf den ausgewiesenen ORA-Flächen wird am autofreien Tag (Freitag, 22.9.) im Zentrum der Inselhauptstadt verboten sein. Das hat jetzt das Rathaus von Palma de Mallorca bekannt gegeben. Allein für die Anwohner mit gültigem Parkausweis, Taxis und andere autorisierte Fahrzeuge wird eine Ausnahme gemacht.

Ausweichen können Autofahrer auf die Parkplätze an der Calle Manacor, Calle Sa Riera y Marquès und die Sènia, wo sie ihr Fahrzeug kostenfrei abstellen können, so Verkehrsdezernent Joan Ferrer am Montag (11.9.). Auch die Stadtbuslinien 2, 6, 10 und 24 sowie die Züge und die Metro werden am autofreien Tag gratis Passagiere aufnehmen.

"Wir wollen durch diese Maßnahmen erreichen, dass die Menschen reflektieren und über die Möglichkeiten nachdenken, sich ohne ihren Pkw in der Stadt zu bewegen", erklärte Ferrer. Angestrebt wird so eine langfristige Änderung der Gewohnheiten.

Die Feierlichkeiten zur europäischen Mobilitätswoche beginnen auf Mallorca bereits am Freitag (15.9.) mit dem Park(ing)Dai. Die gesamte Woche über kann man kostenfrei mit der Stadtbuslinie 2 durch Palmas Altstadt fahren. Immer wieder werden in den Bussen auch kleine Theaterstücke aufgeführt, die die Fahrgäste zum Nachdenken anregen sollen. Am Samstag (16.9.) sind thematische Kinderspiele und Wettkämpfe auf der Plaza Joan Carlos geplant, die zwischen 11 und 20 Uhr für den Verkehr gesperrt wird.

Am Dienstag (19.9.) und Mittwoch (20.9.) finden zudem Fahrrad-Reparatur-Workshops und geführte Touren zu Fuß oder auf dem Drahtesel statt. In der Zugstation unter der Plaça d'Espanya wird ein Photo-Call-Automat aufgestellt. Hier können sich Fahrgäste fotografieren lassen und die Aufnahmen direkt in sozialen Netzwerken hochladen. Das komplette Programm finden Sie hier.

Auch am Samstag (23.9.), wenn die Kunstnacht "Nit de l'Art" ansteht, dürfen Fahrzeuge nicht wie gewohnt das Zentrum passieren. /somo