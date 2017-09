Müllwagen überfährt Seniorin in Palma de Mallorca

Ein Müllwagen der Stadtwerke Emaya hat am Freitagmorgen (29.9.) eine Seniorin überfahren und dabei lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.40 Uhr an der Kreuzung zwischen Carrer Josep Rover Motta und Joan Alcover. Die Frau wurde in die Notaufnahme des Krankenhauses Son Espases gebracht.

Die Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Ersten Berichten zufolge hatte der Fahrer gestoppt, um mehrere Fußgänger die Straße überqueren lassen. Als er die Fahrt wieder aufnahm, übersah er anscheinend, dass sich eine ältere Frau auf der Fahrbahn befand, die unter die Räder geriet und mehrere Meter mitgeschleift wurde. Den Tests zufolge hatte der Fahrer weder getrunken noch Drogen zu sich genommen. /tg