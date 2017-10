Ermittlungen wegen Verdachts auf Vergewaltigung und Brandstiftung in Palma

Die Polizei ermittelt im Fall einer mutmaßlichen Vergewaltigung einer Frau sowie einer Brandstiftung in einer Wohnung in Palma de Mallorca. Das Opfer konnte halbbekleidet fliehen und wurde in ein Krankenhaus Son Espases gebracht, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Dienstag (17.10.) berichtet.

Zunächst waren Feuerwehr und Ortspolizei wegen eines Wohnungsbrands angerückt, nachdem schwarzer Rauch aus den Fenstern in der Wohnung im Carrer Capità Vila ausgetreten war. Die Frau war jedoch offenbar nicht nur vor den Flammen aus der Wohnung geflohen. Sie gab an, dass sie gefesselt und vergewaltigt worden sei und ihr Peiniger den Wohnungsbrand gelegt habe.

Wie die Feuerwehr feststellte, war das Feuer an mehreren Stellen gleichzeitig ausgebrochen. Die Feuerwehr rettete zudem mehrere Katzen aus der Wohnung, die zum Teil mit Sauerstoff reanimiert wurden. Die Festnahme des Verdächtigen stand zunächst noch aus. /ff