Winterschlussverkauf: Mallorca nimmt Anlauf zum Shopping-Wochenende

Der Winterschlussverkauf auf Mallorca verspricht nicht nur ein gutes Geschäft für den Einzelhandel zu werden, sondern dürfte auch den Jobmotor beschleunigen. Im Vergleich zum Vorjahr würden auf den Balearen 16,4 Prozent mehr Beschäftigte eingestellt, heißt es in einer am Dienstag (2.1.) veröffentlichten Studie des Personaldienstleisters Randstad.

Der Schlussverkauf beginnt traditionell nach dem Dreikönigstag, der in diesem Jahr auf Samstag (6.1.) fällt. Im Zuge der Liberalisierung des Schlussverkaufs beginnen aber besonders kleine Läden inzwischen vorab mit den "rebajas". Deswegen dürften Schnäppchenjäger bereits in diesen Tagen fündig werden, bevor dann die große Rabattschlacht am Wochenende losbricht - dann steigen auch die großen Ketten mit in den Winterschlussverkauf ein.

Der Sonntag (7.6.) ist zudem balearenweit verkaufsoffen, so dass sich besonders die Einkaufszentren auf Mallorca wie FAN und Porto Pí mit Schnäppchenjägern füllen dürften.

Der Schlussverkauf dauert traditionell zwei Monate, allerdings sind die meisten Angebote in den ersten Tagen vergriffen. Einzelhändler locken deswegen in den folgenden Wochen mit weiteren Nachlässen. /ff