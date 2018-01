Graue Wolken und kalte Nächte auf Mallorca

Graue Wolken zieren den Himmel über Mallorca. Hier am Samstagnachmittag (13.1.) in Port d´Andratx.

Graue Wolken zieren den Himmel über Mallorca. Hier am Samstagnachmittag (13.1.) in Port d´Andratx. Foto: MZ Livecam

Graue Wolken verdecken am Samstag (13.1.) den Himmel über Mallorca. Der spanische Wetterdienst Aemet geht dennoch von einer geringen Regenwahrscheinlichkeit für die Nacht aus. Dafür wird es mit Tiefstwerten von einem Grad in Palma de Mallorca und minus zwei Grad in Lluc kalt.

Der Sonntag (14.1.) bleibt grau. Bis Mittag kann es ortsweise regnen, ab einer Höhe von 1.300 Metern kommt es zu Schneefällen. Das Thermometer steigt auf 14 Grad in Palma de Mallorca an.

In der kommenden Woche soll es wärmer werden und die Sonne lässt sich dann wieder öfter blicken. /rp