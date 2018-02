Hohe Wellen an der Küste von Mallorca: Warnstufe Orange am Mittwoch

Das feucht-kalte Schmuddelwetter bleibt Mallorca bis auf weiteres erhalten. Bis Mittwoch (7.2.) sinken die Höchsttemperaturen bei vielen Wolken, wenig Wind und immer mal wieder Regen auf 11 Grad. Die Schneefallgrenze fällt auf 700 Meter, so dass es in der Serra de Tramontana wie bereits in den vergangenen Tagen weiß werden kann. Nachts wird es glücklicherweise nicht so eiskalt wie auf dem spanischen Festland, die Werte sinken auf 5 bis 6 Grad Grad.



Wegen aufgewühlter See gilt im Norden, Nordwesten und Nordosten von Mallorca am Dienstag die Warnstufe Gelb. Am Mittwoch hat der Wetterdienst Aemet für den Norden und Nordosten der Insel sogar die Warnstufe Orange ausgerufen.



Erst zur neuen Woche hin soll das Wetter auf Mallorca wieder spürbar freundliche werdenr: Dann soll es bei mehr Sonne wieder milder werden. /it