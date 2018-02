Palma de Mallorca startet große Sauberkeits-Offensive

Palma de Mallorca soll sauberer werden: Die Stadtwerke Emaya haben angekündigt, sämtliche Straßen im Stadtgebiet täglich zu reinigen, sei es mit Kehrmaschinen oder Reinigungskräften. Dazu gehöre auch, Müllkörbe täglich zu leeren, Schutt zu beseitigen und alle Straßen einmal monatlich nass zu reinigen, hieß es am Montag (5.2.).

Die erste Phase hat bereits begonnen, die Reinigungsoffensive wurde in den Vierteln La Soledat, Nou Llevant und Foners gestartet. Am Montagmorgen um 6.30 Uhr starteten neun Kehrmaschinen und fünf Multifunktionsfahrzeuge in Richtung der Viertel.

Für die Putzoffensive haben die Stadtwerke 5 Millionen Euro investiert, für diese Summe wurden 21 Kehrmaschinen, zehn Multifunktionsfahrzeuge und 20 Transporter angeschafft, die in erster Linie zur Leerung der Wertstoffcontainer zum Einsatz kommen. Man habe 14 zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, weitere sollen im Sommer folgen.

Die erste Phase umfasst das Gebiet zwischen Innenstadtring (Avenidas) und Ringautobahn (Vía de cintura), genannt werden die Viertel Marquès de Fontsanta, Pere Garau, Foners, Hostalets, Son Fortesa Sud, Son Gotleu, Can Capes, Son Canals, la Soledat, Nou Llevant, Cas Capiscol, Camp Redó, Bons Aires, Plaça de Toros, Son Oliva, Amanecer, Arxiduc, l'Olivera, Son Armadans, Son Espanyolet, Son Dureta, Santa Catalina, el Jonquet, Son Cotoner, Son Dameto, Camp den Serralta, el Fortí und la Teulera. Hinzu kommen Son Rapinya, la Vileta, Son Roca, Son Ximelis y Rafal Nou, Rafal Vell y Vivero.

Die Stadtwerke reagieren mit der Initiative auf die Kritik der vergangenen Monate. Die bisherigen Ressourcen seien vollkommen unzureichend gewesen, heißt es bei Emaya. /ff