80 Anwohner wegen nächtlichen Brandes in Palma in Sicherheit gebracht

Wegen eines nächtlichen Brandes in Palma de Mallorca in der Nacht auf Samstag (21.4.) sind zwei Apartmentblocks geräumt worden. Das Feuer beschädigte fünf Pkw, ein Ladenlokal sowie eine Wohnung im zweiten Stock eines siebenstöckigen Gebäudes, wie die Feuerwehr auf Mallorca per Twitter mitteilte.

Der Brand war offenbar am frühen Morgen in Müllcontainern an der Kreuzung der Straßen Agustí Buades und Francisco Suau, nördlich des Innenstadtrings ausgebrochen. Eine Person, die sich in einem Ladenlokal aufhielt, erlitt eine Rauchverletzung. Insgesamt rund 80 Anwohner mussten aus Sicherheitsgründen vorübergehend ihre Wohnung verlassen. /ff