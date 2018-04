Luftwaffe transportiert Neugeborenes von Mallorca nach Madrid

Ungewöhnlicher Einsatz für die Luftwaffe auf Mallorca: Das Flugzeug C295 der spanischen Streitkräfte hat am Dienstagmorgen (24.3.) ein neugeborenes Kind zur Behandlung nach Madrid geflogen. Nach Informationen der Agentur Europa Press war das Baby im Landeskrankenhaus von Son Espases in Palma de Mallorca zur Welt gekommen, befand sich nach der Geburt allerdings in kritischem Zustand.

Die Behandlung konnte auf Mallorca nicht weitergeführt werden, eine Verlegung in die spanische Hauptstadt war unumgänglich, wie es heißt. Das Neugeborene wurde stabilisiert und ins Krankenhaus "12 de octubre" nach Madrid geflogen. /jk