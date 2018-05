Polizei nimmt bunt gemischte Einbrecherbande auf Mallorca hoch

Eine bunt gemischte Bande hat die La Guardia Civil auf Mallorca festgenommen. Die vier Verdächtigen seien im Alter von 19, 39, 48 beziehungsweise 65 Jahren und indischer, marokkanischer, spanischer beziehungsweiser rumänischer Nationalität, teilte die Polizei am Dienstag (1.5.) mit. Den Mitgliedern der Bande werden 14 Einbrüche in unterschiedlichen Landhotels oder Bauernhöfen im Inselinnern vorgeworfen.

Bei ihren mutmaßlichen Einbrüchen in Consell, Lloret de Vistalegre, Sencelles, Biniamar, Selva, Búger, Sineu, Santa Margalida und Muro sei die Gruppe stets nach ähnlichem Schema vorgegangen. In der Regel warteten die Diebe ab, bis die Bewohner vormittags ihre Häuser verlassen hatten, um durch Aufhebeln von Türen oder Fenster ins Innere einzudringen. Aus den Gebäuden räumten sie dann alles aus, was sich in bare Münze machen lässt. Dabei gingen nicht nur Schmuck oder Bargeld mit, sondern auch Küchengeräte, Fernseher, Computer oder Werkzeuge.

Das Diebesgut hortete die Bande den Ermittlungen zufolge zunächst in einem Lager in Sineu, um es erst nach einer gewissen Frist auf dem Gebrauchtwarenmarkt zu verkaufen. In Einzelfällen soll die Bande auch auf Auftrag bestimmte Wunschgegenstände geklaut haben. /tg