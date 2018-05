Wetter auf Mallorca: Nach dem Regen ist vor dem Hagel

Selbst die Kamera bleibt von den Regenschauern in Port de Sóller nicht verschont.

Selbst die Kamera bleibt von den Regenschauern in Port de Sóller nicht verschont. Foto: MZ Livecam

Es regnet, es regnet, Mallorca wird nass. Ein Ende des Dauerregens am Samstag (5.5.) ist in Sicht. Doch besser wird das Wetter auf der Insel nicht wirklich.

Zum Abend hin soll es zumindest nur noch vereinzelte Regenschauer geben. Doch diese können in Begleitung von Gewitter kommen.

Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 20 Grad in Palma de Mallorca, 19 Grad in Felanitx und Sa Pobla. In der Nacht kühlt es auf bis zu 12 Grad ab.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Eine kleine Chance auf ein paar Sonnenstrahlen bietet der Sonntagvormittag. Doch schon nach dem Mittagessen zieht das nächste Unwetter über die Insel. Die Niederschläge fallen ortsweise stark aus, zum Teil gar als Hagel. Zudem kann es erneut zum Gewitter kommen. Der spanische Wetterdienst Aemet hat dennoch keine Warnstufe ausgegeben.

Die Temperaturen gehen leicht nach oben: 23 Grad in Palma de Mallorca, 22 in Sa Pobla, 21 in Felanitx.

Die erste Prognose für den Montag sieht einen Sonnen-Wolken-Mix vor. Am Abend kann es zu vereinzelten Schauern kommen. Die Temperaturen ähneln dem Vortag. /rp