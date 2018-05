Playa de Palma soll dieses Jahr "so sauber wie nie" sein

Die Playa de Palma auf Mallorca soll sauberer werden: Das ist das Ziel der Stadtverwaltung und der Stadtwerke Emaya für diesen Sommer. Am Montag (21.5.) hat die Emaya-Verantwortliche Neus Truyol gemeinsam mit Bürgermeister Toni Noguera (Més) die Einzelheiten der neuen Reinigungskampagne für die Sommermonate vorgestellt. Neu ist in diesem Jahr, dass nicht nur die Strandpromenade und stark frequentierte Straßen wie die Schinkenstraße mit Wasser gesäubert werden sollen, sondern auch Straßen in zweiter oder dritter Meereslinie.

Während erstere täglich mit Hochdruckreinigern abgespritzt werden, sollen die anderen Straßen je nach Passantenaufkommen zweimal die Woche, einmal alle zwei Wochen oder einmal im Monat mit Wasser gesäubert werden. Dieses Jahr soll es unter anderem auch eine zweite Leerung der Papierkörbe in den Straßen am Nachmittag geben.

Um der Mehrarbeit nachkommen zu können, wird das Personal von Emaya von Montag bis Samstag von 20 auf dann 35 Personen aufgestockt. An Sonn- und Feiertagen sollen 20 Mitarbeiter im Einsatz sein. Bürgermeister Toni Noguera hatte eine klare Botschaft: "Dieses Jahr wird an der Playa de Palma so sicher wie nie und so sauber wie nie sein." /jk