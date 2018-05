Stabile Temperaturen und Schauer zum Wochenbeginn auf Mallorca

Nach einem Sonne-Wolken-Mix am Sonntag (27.5.) ist das Wetter zu Wochenbeginn auf Mallorca durchwachsen. Es bleibt weitgehend bewölkt, örtlich kann es regnen und gewittern. Am Morgen muss mit Nebel gerechnet werden.

Die Temperaturen klettern am Montag auf Höchstwerte zwischen 26 und 28 Grad. In der Nacht bleibt es ausgesprochen mild, die Temperaturen sinken nicht unter 20 Grad in Palma de Mallorca und 16 Grad in der Tramuntana. Der Wind weht meist schwach aus dem Süden.

Auch am Dienstag muss immer wieder mit Regen gerechnet werden, vor allem um die Mittagszeit. Die Temperaturen bleiben stabil, der Wind weht schwach, mitunter böig.

Und genauso geht es laut der Prognose auch am Mittwoch weiter, immer wieder Wolken und ortsweise Schauer bei stabilen Temperaturen. /ff