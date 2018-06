Brite kommt im Meer vor Port de Sóller zu Tode

Ein britischer Badegast ist am Donnerstag (14.6.) an der Playa Can Repic an der Nordküste von Mallorca zu Tode gekommen. Der 80-Jährige starb vermutlich an Herzversagen, während er im Meer schwamm.

Zu dem Unglück kam es nach Informationen der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Nachmittag an dem Strand von Port de Sóller. Rettungsschwimmer, Notfallsanitäter sowie Einsatzkräfte von Ortspolizei und Guardia Civil konnten nichts mehr für den Urlauber tun.

Die genaue Todesursache soll nun eine Autopsie klären. /ff