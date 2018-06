Flugausfälle in Palma de Mallorca wegen Streiks in Frankreich

Wieder kam es am Flughafen von Palma de Mallorca zu Flugausfällen

Wieder kam es am Flughafen von Palma de Mallorca zu Flugausfällen Foto: DM

Der Streik von Fluglotsen in Marseille hat Sonnabend (16.6.) zu Verspätungen und 31 Flugausfällen auf dem Flughafen in Palma de Mallorca geführt. 29 dieser Flüge gingen nach Frankreich, der Rest in andere europäische Länder. Die Auswirkungen waren auch auf Ibiza zu spüren. Ryanair cancelte im Vorfeld viele Flüge von und nach Mallorca. Sonnabend wurden 182.863 Passagiere auf dem Flughafen von Palma de Mallorca erwartet.

Auch am letzten Wochenende mussten Flüge wegen des Streiks der Fluglotsen in Frankreich abgesagt werden, 26 waren es auf den Balearen. In Frankreich streiken die Fluglotsen wegen der Spar-Politik von Präsident Emmanuel Macron. /lk