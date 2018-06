Erneut wird eine Frau auf Mallorca überfahren

An dieser Stelle kam es zu dem Unfall.

An dieser Stelle kam es zu dem Unfall. Foto: Google Maps

Zweiter tödlicher Unfall auf Mallorca innerhalb von 24 Stunden: Gegen 1 Uhr am Montagmorgen (18.6.) ist eine 33-jährige Frau auf der Ma-19 zwischen Campos und Santanyí im Südosten der Insel zu Tode gekommen.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war die Frau auf der Straße zu Fuß unterwegs, als sie von einem Wagen erfasst und getötet wurde. Der Rettungsdienst konnte nichts mehr für die Frau tun. Warum sie nachts auf der Landstraße zu Fuß unterwegs war, ist noch unklar.

Bereits in der Nacht auf Sonntag (17.6.) war eine 24-jährige Frau zwischen Santa Margalida und Can Picafort vom Auto eines 22-jährigen Mannes überfahren worden. Die 24-Jährige starb ebenfalls am Unfallort. Ein Alkoholtest beim Autofahrer verlief negativ. Auch bei diesem Unfall sind die Hintergründe noch nicht bekannt. /jk