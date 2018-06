Das Wetter auf Mallorca ist Stammgast bei der Ü30-Party

Das Rudelbaden in Can Pastilla kann losgehen.

Das Rudelbaden in Can Pastilla kann losgehen. Foto: MZ Livecam

Darauf hat Mallorca lange gewartet! Der Sommer ist da. Es sind kaum noch Wolken am Himmel zu sehen und die Temperaturen steigen täglich über die 30-Grad-Marke.

Palma de Mallorca hat am Dienstag (19.6.) die Spitzentemperaturen mit 31 Grad. Etwas kühler wird es an anderen Orten der Insel: 28 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Felanitx.

Da sich am strahlend blauen Himmel im Tagesverlauf nicht viel ändern soll, ist eine Abkühlung im Meer ratsam. 23 Grad ist das Wasser vor der Playa de Palma frisch.



Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Auch nachts herrscht auf Mallorca T-Shirt-Wetter. Es kühlt lediglich auf 19 Grad in Palma de Mallorca ab, auf 20 Grad in Felanitx.

Die Tagesplanung lässt sich diese Woche unabhängig vom Wetter gestalten. Die Temperaturen sollen täglich leicht ansteigen. Dazu gibt es Sonne satt. /rp