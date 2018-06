Was geht in der Kathedrale in Palma de Mallorca zur Sommer-Sonnenwende ab?

Das unter dem Namen „magische Acht" bekannte Lichtspektakel in der Kathedrale von Palma kennen viele. Es ereignet sich jeweils am 11. November und am 2. Februar, wenn das durchscheinende Sonnenlicht ein buntes Abbild des einen Rosetten-Fensters unter die gegenüberliegende zweite Rosette zaubert.

Auch zur Wintersonnenwende im Dezember strömen jährlich viele Besucher in das größte Gotteshaus der Insel, um ein ähnliches Schauspiel zu bewundern, bei dem Physik, Astronomie und Architektur die Hauptrollen besetzen. Doch was geht in der Kathedrale zur Sommersonnenwende ab? Und warum ist der Effekt anders als erwartet? Das erklärt die Mathematische Gesellschaft der Balearen am Donnerstag (21.6.) um 20.15 Uhr in der Kathedrale. /tg