400 Euro Strafe für Nackedeis: neue Warnschilder in Magaluf

Die Gemeinde Calvià sucht weiter nach Wegen, den Sauftourismus und Exzesse von Touristen in der britischen Urlauber-Hochburg Magaluf einzudämmen. So wurden nun in den Straßen großflächige Plakate aufgehängt, die vor Geldstrafen bei unzivilisiertem Verhalten warnen. "Nackt auf der Straße unterwegs. Strafe: 400 Euro", heißt es etwa. Oder "Schreien, Raufen oder Ruhe stören. Strafe: 400 Euro".

Man habe große Lettern und bunte Farben gewählt, um vor allem die jugendlichen Urlauber auf das Fehlverhalten aufmerksam zu machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde Calvià vom Mittwoch (20.6.). Aufgehängt wurden die Plakate mitten in der Vergnügungsmeile, in Punta Ballena sowie auch dem Carrer Ramon de Montcada in Santa Ponça.

Die Geldbußen waren zuletzt deutlich erhöht worden, Alkohlkonsum auf offener Strafe kann mit bis zu 500 Euro bestraft werden. Die Gemeinde Calvià hat den Strafenkatalog in einer Verordnung verankert, der dem der Stadt Palma de Mallorca für die Playa de Palma nachempfunden ist. /ff