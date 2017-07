Sailingweek: Schwedisches Segelboot gewinnt ersten Regatta-Tag

Die Sailingweek 2017 in Puerto Portals im Südwesten von Mallorca hat am Montag (24.7) begonnen. Es messen sich noch bis zum Freitag (28.7) die besten Teams der Welt in der Regatta der 52. Super-Series – die Boote sind 15.9 Meter lang, 4,42 Meter breit und haben eine Segelhöhe von 22,5 Metern. Es geht um nichts geringeres als die Weltmeisterschaft.



Am Dienstag gewannen die Teams "Provezza" und "Azzurra" die beiden Rennen, in Führung bleibt aber "Rán Racing"



Montag setzte sich die "Rán Racing" von Skipper Niklar Zennström aus Schweden durch. Die Favoriten "Azzura", "Quantum" und "Platoon" kamen an dritter, vierter und fünfter Position zurück.



Die Platzierung:



1. Rán Racing (Niklas Zennström, SWE)

2. Azzurra (Familia Roemmers, ITA/ARG)

3. Provezza (Ergin Imre, TUR)

4. Quantum Racing (Doug DeVos, USA)

5. Platoon (Harm Müller-Spreer, GER)

6. Bronenosec (Vladimir Liubomirov, RUS)

7. Alegre (Andrés Soriano GBR/USA)

8. Sled (Takashi Okura, USA)

9. Gladiator (Tony Langley, GBR)