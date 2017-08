Hundertjährige Segelschiffe kreuzen wieder in der Bucht von Palma de Mallorca

Die Segelregatta Illes Balears Clàssics dauert vom 16. bis zum 19. August

Bei der 23. Ausgabe der Segelregatta Illes Balears Clàssics sind wieder wahre Prachtexemplare von über hunderjährigen Segelschiffen vor Mallorca zu sehen. Von Mittwoch (16.8.) bis Samstag (19.8.) durchkreuzen zum Beispiel die "Mariska" (1908), die "Tuiga" (1909), die "Hispania" (1909) und "The Lady Anne" (1912) die Bucht von Palma.

Der Anleger 1000 am Club de Mar verwandelt sich für diese Tage in ein sehenswertes Museum, in dem es viel Geschichte zu bewundern gibt. Die "Hispania" zum Beispiel wurde von König Alfonso XIII. in Auftrag gegeben. Das Schiff war das letzte, das die "Titanic" vor ihrem Untergang sichtete, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erinnert. /tg