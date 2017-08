Atlético Baleares startet mit Niederlage in die Saison

Atlético Baleares ist mit einer Niederlage in die neue Saison gestartet. Die Mannschaft verlor am Samstag (19.8.) gegen Villareal B mit 0:1. In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Valencia das stärkere Teamim Stadiion Son Malferit. Die Mühen wurden in der 31. Minute durch ein Tor von Imanol belohnt. In der zweiten Halbzeit dominierten die Gastgeber. Das Team von Armando de la Morena gelang es aber trotz guter Chancen nicht, das Tor zu treffen.



In der vergangenen Saison in der Segunda División B war das Team auf dem vierten Platz gelandet und in der zweiten Runde der Playoffs um den Aufstieg in die zweite Liga gescheitert. /pss