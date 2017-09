Mallorca-Clubs verabschieden sich aus dem Pokal

Die Fußballclubs auf Mallorca sind am Mittwoch (6.9.) in der zweiten Runde der Copa del Rey gescheitert. Real Mallorca verlor im Stadion von Son Moix gegen Lleida, Atlético Baleares auswärts gegen Ponferradina.

Der neue Mallorca-Trainer Vicente Moreno bot für den Pokal eine B-Elf auf. Wie bereits in den Ligaspielen hatten die Mallorquiner große Probleme, vor dem gegnerischen Tor für Gefahr zu sorgen. Lleida, das in der gleichen Staffel der dritten Liga spielt wie die Inselclubs, beschränkte sich auf die Defensive.

Nach 120 zähen und torlosen Minuten bat der Schiedsrichter die Akteure zum Elfmeterschießen. Den Mallorca-Kickern Cano und Salva Sevilla versagten die Nerven, und Lleida gewann mit 4:3.

Atlético Baleares trat mit einer schlagkräftigeren Truppe an. Doch das Team vom deutschen Eigentümer Ingo Volckmann unterlag in einer ausgeglichenen Partie Ponferradina.

Damit hat die Insel in dieser Saison keine Chance, einen Erstligisten zu Gesicht zu bekommen. Diese steigen in der vierten Runde in das Turnier ein. /rp