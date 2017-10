Atlético Baleares gelingt nur ein Remis

Mallorcas zweiter Verein in der Segunda División B, Atlético Baleares, ist im heimischen Malferit-Stadion gegen die Katalanen aus Peralada nicht über ein torloses 0:0-Unentschieden hinausgekommen. Nach deutlichen Startschwierigkeiten kamen die Mannen von Trainer Armando de la Morena am Sonntag (29.10.) zwar mehr und mehr ins Spiel, aber mehr war nicht drin.

Nachdem Peralada-Spieler Bambo nach einer zweiten gelben Karte des Platzes verwiesen wurde, wäre es eigentlich an der Zeit für Atlético gewesen, noch mehr Gas zu geben und einen Sieg einzufahren. Doch die Abwehr der Katalanen, die in der Tabelle viel schlechter platziert sind, stand wie eine Eins. Und nicht nur das: In Unterzahl gelangen ihnen sogar Schüsse aufs gegnerische Tor.

Bereits vor dem Ende des Spieles verließen viele enttäuschte Atltético-Fans das Stadion. Einige verlangten sogar lautstark die Abllösung von de la Morena. Mit dem schlappen Kick konnten die Insulaner nicht an den Auswärts-Sieg am vergangenen Wochenende gegen Aragón anknüpfen. /it